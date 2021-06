Ruimtetelescoop Hubble kan door een computercrash tijdelijk niet voor onderzoek gebruikt worden, meldt het Amerikaanse ruimteagentschap NASA woensdag. Het probleem ontstond op zondag en het is nog niet bekend wanneer het euvel is verholpen.

De gecrashte computer bestuurt de wetenschappelijke instrumenten aan boord van de telescoop en is sinds de jaren negentig in gebruik. Waarschijnlijk is een verslechterde geheugenmodule de oorzaak van het probleem.

NASA schakelde woensdag over op een van de back-upmodules. Op die manier kan de computer weer even draaien, zodat het ruimteagentschap kan vaststellen of het probleem is opgelost.

Als dat het geval is, dan moet apparatuur aan boord opnieuw worden opgestart. Daarna kan de ruimtetelescoop weer gebruikt worden.