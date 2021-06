ByteDance, de Chinese eigenaar van de videoapp TikTok, had eind 2020 over al zijn platformen twee miljard gebruikers, meldt The Wall Street Journal donderdag op basis van een interne mail van het bedrijf. Naast TikTok heeft het bedrijf ook nog Duyin, de Chinese variant van de videoapp, en de nieuwsapp Jinri Toutiao.

ByteDance deelt zijn aantal gebruikers niet op per app, maar naar alle waarschijnlijkheid zit het grootste gedeelte op TikTok. In China wordt TikTok als een van de succesvolste exportproducten gezien. De app werd in de Verenigde Staten alleen al meer dan 240 miljoen keer gedownload.

Met zijn twee miljard gebruikers komt ByteDance ook in het vaarwater van concurrent YouTube, dat in april aankondigde dat er ongeveer evenveel mensen dagelijks inloggen om video's te bekijken.

TikTok is een app die vooral populair is onder jongeren. Ze maken korte video's waarop ze dansen of meezingen met bekende nummers en delen die met hun vrienden.

ByteDance overweegt naar de beurs te gaan

ByteDance boekte over heel 2020 een omzet van 34,3 miljard dollar (28,7 miljard euro), wat 111 procent meer is dan een jaar eerder. Tegelijk was er een nettoverlies van 45 miljard dollar, maar dat heeft volgens ByteDance vooral boekhoudkundige redenen.

Doordat het bedrijf in 2020 geld heeft opgehaald, moest het een aantal extra kosten in zijn boeken opnemen. ByteDance boekte bruto 19 miljard dollar winst, 93 procent meer dan in 2019. Het bedrijf haalt zijn belangrijkste inkomsten uit advertenties.

ByteDance zou op dit moment zo'n 180 miljard dollar waard zijn en overweegt een beursgang. Wanneer en in welk land die zou plaatsvinden, is nog niet bekend.

Vorig jaar kwam ByteDance in aanvaring met de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump. Die categoriseerde TikTok als een gevaar voor de nationale veiligheid, samen met nog een hoop andere Chinese bedrijven, en wilde de app blokkeren in de VS. Dat lukte hem uiteindelijk niet en de nieuwe president Joe Biden zette deze maand definitief een streep door het plan.