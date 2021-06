Het vierde seizoen van de nog steeds razend populaire schietspellen Call of Duty: Warzone en Call of Duty: Black Ops Cold War is donderdag van start gegaan. Dit is er volgens de makers allemaal nieuw in de game-updates.

Call of Duty: Warzone heeft in april nog een grote update gekregen. De grootste verandering was de speelkaart die een sprong terug in de tijd maakte. Verdansk, de originele locatie van het spel, werd vervangen door Verdansk '84. Het spel speelt zich daardoor niet langer af in de tegenwoordige tijd, maar in de lente van 1984.

Verdansk '84 krijgt in het vierde seizoen drie nieuwe locaties. Het gaat om plekken waar satellieten zijn gecrasht. Spelers kunnen deze gebruiken om achter te schuilen, maar kunnen er ook voor kiezen om de satellieten veilig te stellen. Daarnaast wordt de Gulag, waar spelers 1 op 1 vechten om weer terug te kunnen keren in de game, voorzien van een update en krijgt de game vijf nieuwe wapens.

Ook in Call of Duty: Black Ops Cold War worden verschillende veranderingen doorgevoerd. Zo krijgt het spel onder andere vier nieuwe maps. Spelers kunnen net als in Warzone gebruikmaken van vijf nieuwe wapens. Ook komt er een nieuwe zombie-uitdaging.

In beide games zal donderdag een evenement van start gaan met de naam Ground Fall. Spelers zullen bepaalde uitdagingen aan moeten gaan om speciale items te verkrijgen.