Bij ABN AMRO was er in de nacht van woensdag op donderdag een grote storing. Medewerkers konden niet in de klantsystemen komen en klanten konden niet internetbankieren. Beide problemen zijn inmiddels opgelost.

Een woordvoerder van ABN AMRO bevestigt dat de storing is verholpen. Wat de oorzaak was van de storing, is nog niet bekend.

Het lukte klanten onder andere niet om geld over te maken via iDEAL. Wanneer ze dat probeerden kregen ze een foutmelding.