Veilig online via Goose VPN en je iPhone zo min mogelijk gebruiken met DTCH. Dit zijn de apps van de week.

Quest

Goed advies is belangrijk voor ieders carrière, want je kunt het niet allemaal zelf verzinnen. De uit Nederland afkomstige app Quest biedt advies van professionals van over de hele wereld.

Het idee van de app is dat je een specifieke vraag kiest, zoals 'Hoe heb je gekozen tussen ondernemerschap en een baan?' Vervolgens kun je de antwoorden beluisteren die professionals hebben gegeven. Door op de plusknop te tikken kun je ook zelf vragen toevoegen als er iets nog niet is besproken.

Luister je een advies af, dan gaat de app automatisch door naar het volgende advies. Elk antwoord begint altijd met de vraag, zodat je gewoon door kunt luisteren zonder de weg kwijt te raken.

Binnenkort wordt het ook mogelijk om je te abonneren op specifieke sprekers en onderwerpen die jou het meeste aanspreken. Tevens komt de Android-versie van de app binnen enkele weken beschikbaar.

Download Quest voor iOS (gratis).

DTCH

Er zijn verschillende apps beschikbaar die je helpen om je smartphone minder te gebruiken. Meestal door inzicht te geven in hoeveel tijd je met een app besteedt. De app DTCH pakt het wat rigoureuzer aan.

Als je deze app hebt geïnstalleerd, trilt je telefoon elke keer als je deze oppakt en vasthoudt. De telefoon blijft trillen tot je het toestel weer weglegt. De makers hopen dat je zo minder vaak doelloos door apps gaat scrollen, maar het toestel enkel gebruikt voor belangrijke dingen.

DTCH is geen goedkope oplossing. Hoewel de app gratis is te downloaden via de App Store en je deze vervolgens een week lang gratis kunt gebruiken, moet je daarna een abonnement afsluiten van 10,49 euro per maand of 64,99 euro per jaar.

Download DTCH voor iOS (gratis).

Goose VPN

Met een VPN scherm je jouw internetgedrag af, of doe je alsof je in het buitenland zit. Zoek je een VPN die in Nederland wordt gemaakt, dan kun je een kijkje nemen bij Goose VPN. De app heeft sinds kort iets nieuws: een cyberalarm. Daarmee krijg je een waarschuwing als je malware of virussen tegenkomt. Via een rapport krijg je te zien hoeveel gevaren het systeem voor je heeft gevonden.

De app is minimalistisch en overzichtelijk, maar mist daardoor wel opties voor hen die liever zelf in de instellingen duiken. De app is daardoor vooral geschikt voor hen die niet veel ervaringen hebben met VPN's, maar er wel eentje willen gebruiken.

Goose VPN kun je zeven dagen lang gratis proberen. Daarna moet je een abonnement afsluiten voor 9,99 euro per maand of 59 euro per jaar. Helaas werkt het cyberalarm enkel met het Pro-abonnement van Goose VPN voor 12,99 euro per maand of 89 euro per jaar.

Download Goose VPN voor iOS of Android (gratis).