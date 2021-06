Wat is de beste grote wifispeaker? En welke speaker heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Met een wifispeaker stream je eenvoudig muziek vanaf je pc, tablet of smartphone. Zoek je een wifispeaker met goed geluid en vind je het niet erg als hij in het oog springt? Dan is een groter en zwaarder model een goede optie. Want hoe groter en zwaarder de speaker, hoe beter het geluid. Daarnaast is een groter model ook beter geschikt om een grotere ruimte van geluid te voorzien.

De Consumentenbond test grote en kleine wifispeakers op onder meer geluidskwaliteit en gebruiksgemak. Er zijn in totaal 31 wifispeakers getest die verkrijgbaar zijn.

Binnen de categorie grotere wifispeakers komt een speaker van Bang & Olufsen als Beste uit de Test. Een model van LG is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Bang & Olufsen Beoplay M5

Dit luxe model van Bang & Olufsen (B&O) heeft een stevig prijskaartje. Maar het is een uitstekende speaker. Hij klinkt geweldig en verdeelt het geluid goed naar alle richtingen. Het maakt dus niet uit waar je zit.

Het geluid is meteen ook waar hij in uitblinkt. Hij klinkt helder en gedetailleerd bij alle muziekgenres en ook bij spraak. Hij heeft een flinke bas als de muziek zich daarvoor leent, maar kan ook met gemak muziek met meer genuanceerde tonen aan.

Hij heeft veel mogelijkheden. Zo kun je onder meer streamen via wifi met Spotify Connect, Google Chromecast en Apple Airplay. Maar je kunt ook streamen via bluetooth en kunt hem met draad aansluiten via een fysieke 3,5 mm ingang.

Hij heeft hij een app waarmee je hem op afstand kunt bedienen. Een nadeel is dat deze app wel wat beperkt is. Je kunt bijvoorbeeld niet het geluid zelf aanpassen door middel van een equalizer. Hij heeft slechts drie toonpresets die gebaseerd zijn op de plaats van de speaker: vrij, muur en hoek.

Een ander nadeel is dat de speaker geen krachtpatser is op het gebied van volume. Hij kan niet zo hard als andere grote speakers. Ook kan de wifiverbinding soms wat instabiel zijn. Maar dat kun je oplossen door hem aan te sluiten op het netwerk via een ethernetaansluiting. Dan heb je dat probleem niet.

Beste Koop: LG WK7 ThinQ Smart Speaker

Deze speaker van LG is een stuk goedkoper dan de B&O-speaker. Ook al kan hij net niet tippen aan de B&O op geluidskwaliteit, het geluid van deze speaker is uitstekend. Hij klinkt warm en goed gebalanceerd. De bas is goed in verhouding met de rest van het geluid.

Net als de B&O wordt ook bij deze speaker het geluid goed verdeeld naar alle richtingen. Hij klinkt goed, waar je ook zit.

De speaker heeft naast wifi ook bluetooth. En je kunt hem bedienen via een eigen app. Een ander voordeel is dat je hem ook via wifi kunt toevoegen in de Google Home-app. Je kunt dan de Google Assistant gebruiken voor spraakbesturing.

In tegenstelling tot de B&O heeft hij geen fysieke ingang en biedt hij geen ondersteuning voor Apple Airplay.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.