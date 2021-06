LinkedIn kan een bron van professionele contacten en bedrijfsinformatie zijn, maar ook van frustratie. Gebruikers kunnen namelijk zien of jij hun profiel hebt bezocht, wat nog wel eens problemen kan opleveren. Met deze tips kijk je volkomen anoniem naar andermans cv.

Je zoekt een nieuwe baan of bent gewoon nieuwsgierig naar iemands werkgeschiedenis en klikt per ongeluk op een profiel op LinkedIn. Je weet al gelijk dat dit problemen gaat opleveren, bijvoorbeeld omdat deze persoon van een concurrerend bedrijf nu weet dat je aan het solliciteren bent. Hij of zij kan zien dat jij het profiel hebt bezocht en daar conclusies aan verbinden.

Niet inloggen

Gelukkig zijn er manieren om te voorkomen dat jouw naam omhoogkomt. Het eerste dat je kunt doen, is ervoor zorgen dat je niet bent ingelogd bij LinkedIn. Vaak gaat het aanmelden vanzelf op een apparaat dat je wachtwoord heeft onthouden. Het uitloggen moet je dan ook handmatig doen in LinkedIn. Zolang je niet bent ingelogd, ben je niet zichtbaar.

Nog veiliger is de incognitomodus van je webbrowser. In een incognitovenster kun je privé browsen en volgt LinkedIn je dus ook niet. Via Google zoek je iemands naam en LinkedIn-profiel op en in incognitomodus klik je erop om anoniem te kunnen gluren.

Het grote nadeel van deze twee oplossingen is dat je op deze manier vaak niet het hele profiel te zien krijgt. De belangrijkste content, zoals manieren om contact op te nemen of het cv, is dan alleen te zien als je ingelogd bent. Gebruikers kunnen zelf instellen of hun informatie voor iedereen zichtbaar is, alleen voor ingelogde LinkedIn-leden of voor mensen die dicht bij hun kenniskring staan.

Privacy LinkedIn

Er is binnen LinkedIn een optie die je kan helpen. Als je bent ingelogd, ga je naar 'Instellingen' en dan naar 'Zichtbaarheid'. Daar kun je 'Opties voor het bekijken van profielen' selecteren. Hier stel je in hoe anderen jou zien als je hun profiel hebt bekeken. Je kunt kiezen voor je volledige naam, een vage omschrijving of de totale privémodus. Ga je voor het laatste, dan kun je voortaan helemaal veilig iedereen bespieden.

Daar zit helaas wel een nadeel aan: gebruikers in de privémodus kunnen zelf ook niet meer zien wie hun profiel hebben bezocht. Je kunt dus anoniem neuzen in andermans zaken, maar je weet niet wie in jouw zaken hebben geneusd. Alleen betalende leden van LinkedIn eten van twee walletjes. Met een Premium-account kun je zelf anoniem blijven, maar wel zien wie jouw cv bekeken heeft.