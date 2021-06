Spotify heeft een eigen audiochatapp uitgerold, meldt de muziekdienst woensdag. Met Spotify Greenroom kunnen gebruikers, net als in Clubhouse, gesprekken starten en volgen. De app is beschikbaar voor Android en iOS.

Om de app te gebruiken logt de gebruiker in met zijn Spotify-account. Alle gebruikers kunnen een gesprekskamer opzetten of aan een gesprek deelnemen. Gesprekken kunnen opgenomen worden en de kamers zijn ook voorzien van een schriftelijke chatfunctie.

Greenroom stond voorheen bekend als Locker Room en is ontwikkeld door Betty Labs. De app had dezelfde functies als Greenroom, maar was gericht op sportfans. Spotify kocht Betty Labs in maart en besloot toen om Locker Room onder een nieuwe naam uit te brengen. Daarnaast wil Spotify meer doelgroepen bereiken met de app.

In de zomer wil Spotify ook een programma opzetten voor gebruikers die geld willen verdienen via Greenroom, genaamd Spotify Creator Fund. Over dat programma komt volgens de muziekdienst binnenkort meer informatie beschikbaar.