Google gaat end-to-endencryptie toevoegen aan zijn berichtenapp Messages. De functie werkt alleen nog voor een-op-eengesprekken, schreef onder meer Engadget dinsdag. De functie wordt deze week uitgerold.

Met end-to-endencryptie kan de inhoud van een bericht alleen worden gelezen door de ontvanger en degene die het bericht verstuurt. De gesprekken kunnen nog wel onderschept worden, maar het is veiliger dan geen of veel andere vormen van versleuteling.

Om de end-to-endencryptie te activeren, moeten beide gespreksdeelnemers communiceren via rcs-berichten. Rcs is de opvolger van de sms. Je kunt met rcs-berichten multimediabestanden versturen. Het werkt via een wifiverbinding of een mobiele databundel, in plaats van een sms-bundel.

Het is nog niet bekend wanneer en of de encryptie beschikbaar komt voor groepsgesprekken. Google heeft naast end-to-endencryptie ook andere updates aangekondigd, zoals blikdetectie bij de stembedieningsapp Voice Access. Op die manier ontgrendelt het scherm alleen via Voice Access als de gebruiker naar het scherm kijkt.