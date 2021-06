Sony zou erop mikken de nieuwe PlayStation VR-bril voor de PlayStation 5 volgend jaar rond de feestdagen uit te brengen, meldt Bloomberg woensdag. Volgens het persbureau heeft de headset oledschermen.

Sony kondigde de headset eerder dit jaar aan, maar heeft nog niets gezegd over een releasedatum. Het bedrijf liet eerder weten dat de VR-bril voorlopig nog niet op de markt zal komen, omdat er nog veel werk moet worden verricht.

Bronnen zeggen tegen Bloomberg dat het nieuwe apparaat net als de huidige PlayStation VR-headset oledschermen krijgt. Dat is opmerkelijk, want steeds meer fabrikanten stappen de laatste tijd over op lcd-schermen. Deze zijn goedkoper te produceren.

Eerder werd al aangekondigd dat de nieuwe virtualrealityheadset een verbeterde controller krijgt en met één kabel werkt. Ook krijgt de bril een hogere resolutie. Dat moet het beeld van de nieuwe bril scherper maken dan dat van de bril voor de PS4-console.