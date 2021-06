Utrecht moet volgend jaar een groot Apple-museum krijgen. Daar worden niet alleen vrijwel alle apparaten van de techgigant tentoongesteld, maar ook posters en handleidingen.

Ed Bindels is oprichter van de computerwinkelketen Amac, die vooral producten van Apple verkoopt. Hij voegt zijn eigen collectie samen met die van Stichting Apple Museum Nederland. Dat museum in Westerbork kon tijdens de coronacrisis de kosten niet langer dragen.

Bindels had al een eigen collectie. Tijdens de coronacrisis, toen de Amac-winkels dicht waren, richtte hij zijn aandacht op het aanvullen van die collectie. Toen kwam hij ook in contact met het Apple Museum in Westerbork. Daar kwamen voor de crisis jaarlijks drieduizend tot vijfduizend bezoekers op af. De collectie van dat museum wordt in beheer gegeven aan het nieuwe museum in Utrecht.

Bindels wil de apparaten tentoonstellen aan de hand van verhaallijnen. Zo zou de aantrekkingskracht van de iPhone kunnen worden geïllustreerd door te laten zien wat voor andere mobiele telefoons er op dat moment op de markt waren.

Apple werd in 1976 opgericht door Steve Jobs, Steve Wozniak en Ronald Wayne. Het nieuwe museum komt in het winkelcentrum The Wall langs de A2.