Steeds meer Nederlanders zijn op meerdere streamingdiensten tegelijk geabonneerd, meldt Telecompaper woensdag. De populairste combinatie is Netflix en Videoland.

Telecompaper vroeg vijftienduizend mensen naar hun gebruik van streamingdiensten in het eerste kwartaal van dit jaar. Een kwart van hen liet weten meerdere abonnementen te hebben. Hoe groot de stijging ten opzichte van vorig jaar is, meldt Telecompaper niet. Vooral gezinnen en mensen jonger dan 35 jaar betalen voor meerdere diensten.

Het aandeel dat geen enkel abonnement heeft, is in het eerste kwartaal gedaald naar 49 procent. Een jaar eerder gold dat nog voor 57 procent. Het percentage consumenten dat op één streamingdienst geabonneerd is, is ongeveer gelijk gebleven (ongeveer een kwart).

De populairste combinatie is Netflix en Videoland (16 procent). Ook zijn er veel mensen die Netflix en Disney+ combineren (7 procent). Ook zegt 6 procent te betalen voor Netflix, Videoland en Disney+.