Tim Berners-Lee, een van de grondleggers van het zogeheten world wide web, verkoopt de originele broncode waarmee hij in 1989 het web maakte. De code wordt volgende week geveild, meldt het internationale veilinghuis Sotheby's.

De code wordt geveild als NFT, een niet-vervangbare token. Deze NFT's zijn digitale bestanden die gekoppeld zijn aan een digitaal 'iets', zoals een tweet, afbeelding of filmpje. In de NFT staat wie hiervan de eigenaar is.

De veiling begint op 23 juni. Geïnteresseerden kunnen een week lang een bod uitbrengen. De prijs begint bij 1.000 dollar (zo'n 824 euro), maar de verwachting is dat dit flink zal oplopen. Dat gebeurde eerder bijvoorbeeld ook bij de verkoop van een foto van een meisje dat voor een brandend huis poseert, ook wel de 'Disaster Girl'-meme genoemd.

De NFT bestaat uit vier elementen: de code, een animatievideo, een brief van Berners-Lee en een digitale poster. De opbrengsten gaan naar Berners-Lee en zijn vrouw.