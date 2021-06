Sinds het begin van de pandemie zijn in Nederland 7,6 miljoen tweets over het coronavirus verstuurd. De populairste hashtags zijn #blijfthuis en #staysafe, meldt Twitter woensdag in een persbericht.

Andere populaire hashtags in Nederland waren volgens Twitter #blijfgezond, #corona en #coronavirus.

Het coronavirus heeft echter ook gezorgd voor de verspreiding van desinformatie via het platform. Twitter zegt dat sinds de uitbraak van COVID-19 wereldwijd 11,5 miljoen accounts zijn gerapporteerd vanwege spam of manipulatief gedrag omtrent de pandemie.

Schadelijke tweets die mogelijk misleidende informatie bevatten, worden doorgaans door Twitter verwijderd. Het bedrijf zegt daar ook de komende tijd prioriteit aan te geven. Gebruikers die meerdere keren de regels overtreden, kunnen maatregelen verwachten.