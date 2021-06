Nintendo heeft dinsdagavond nieuwe beelden getoond van het vervolg op The Legend of Zelda: Breath of the Wild tijdens een presentatie op de gamebeurs E3. Het spel moet volgend jaar verkrijgbaar zijn.

Het is inmiddels alweer twee jaar geleden dat Nintendo aankondigde aan een vervolg van de populaire game te werken. De eerste beelden werden toen meteen uitgebracht, maar daarna bleef het een lange tijd stil.

De gamefabrikant bracht dinsdagavond een nieuwe trailer uit. Daarin is onder andere te zien hoe het hoofdpersonage Link door de lucht raast en rakelings langs een stel monsters vliegt.

Nintendo maakte tijdens de presentatie ook bekend dat de game in 2022 in de schappen moet liggen. Een preciezere releasedatum volgt later.