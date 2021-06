IKEA en Sonos hebben dinsdag een schilderij onthult dat voorzien is van speakers. Het Symfonisk-schilderij komt op 15 juli uit en gaat 179 euro kosten.

Het kunstwerk is 55 bij 40 centimeter groot en heeft een diepte van 6 centimeter. Aan de binnenkant van het schilderij zit de speaker. Het frame is in twee kleuren beschikbaar: zwart en wit. Naast ophangen, kan je het schilderij ook neerzetten.

Aan de voorkant zit een decoratief paneel met opdruk. Volgens IKEA wordt het mogelijk om dit paneel te verwisselen. Hoewel je er geen eigen foto op kunt afbeelden, zal de meubelgigant wel verschillende panelen gaan aanbieden in de winkel. Die zijn vanaf 1 september verkrijgbaar.

De speakers zijn te bedienen vanaf je smartphone, via een wifiverbinding of Airplay van Apple. Ze ondersteunen echter geen spraakassistent, zoals Alexa of Siri. Je kan twee schilderijen met elkaar verbinden. Voor een surround sound-opstelling is het mogelijk om de schilderijen te combineren met andere speakers van Sonos, zoals Playbar of Arc.

Dat IKEA en Sonos aan het frame werkten was al langer bekend. Begin deze maand leek het erop dat de meubelgigant het product per abuis op zijn website had geplaatst.