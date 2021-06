Het EK voetbal is inmiddels in volle gang en dat betekent ook dat mensen weer massaal de uitslagen van de wedstrijden proberen te voorspellen. Voor de bedrijven en personen achter deze poules is het een drukke tijd, vertellen ze tegen NU.nl.

In Nederland is TOTO de enige legale online aanbieder van weddenschappen op sport. Het bedrijf dat onderdeel is van de Nederlandse loterij biedt niet alleen weddenschappen aan voor het EK, maar ook voor andere internationale voetbalwedstrijden. Daarnaast kan er worden gewed op wedstrijden in tennis, basketbal, darts en Formule 1.

TOTO wil geen specifieke cijfers bekendmaken over het aantal spelers dat het aandurft om een wedje te leggen tijdens het EK. Wel zegt een woordvoerder dat sportweddenschappen de laatste jaren sowieso steeds populairder worden, met name tijdens grote evenementen. "Op jaarbasis wordt er tijdens een EK of WK zo'n 10 tot 15 procent extra gespeeld."

Volgens de woordvoerder is voetbal nog altijd het populairst. "Ongeveer 90 procent bij TOTO is voetbal. Tennis staat op de tweede plaats, gevolgd door darts."

Ook verschillende gratis websites

Naast TOTO zijn er ook verschillende websites waar mensen gratis een poule kunnen aanmaken. Bijvoorbeeld bij Andries Bruinsma, mede-eigenaar van Flexvoetbal en EKpooltjes.nl. In totaal spelen zo'n 150.000 mensen mee via zijn websites: zo'n 110.000 op EKpooltjes en ongeveer 40.000 via Flexvoetbal.

"Op EKpooltjes kun je alleen de uitslagen, de topscoorder en de kampioen voorspellen. Flexvoetbal biedt meer mogelijkheden. Daar kun je bijvoorbeeld ook voorspellen wie er tijdens een bepaalde wedstrijd een rode kaart krijgt. We merken dat mensen dat soms moeilijk vinden, onze andere website is wat laagdrempeliger", zegt Bruinsma.

Ook voor hem was het de afgelopen twee weken behoorlijk druk. "Het begon een beetje te lopen nadat de Eredivisie voorbij was. De laatste dagen voor de start van het EK kwamen er wel tienduizend mensen per dag bij."

Bruinsma onderhoudt de websites samen met een vriend. "Eigenlijk is het een uit de hand gelopen hobby geworden. We werken allebei fulltime en doen dit er dus naast. We hebben een aantal weken vrij genomen om alles in goede banen te leiden."

Bezoekersaantallen sinds twee weken 'als speer omhoog'

Ook Intikkertje.nl van Stefan Garsthagen bestaat al jaren. "Ik ben de website aan het begin van het internettijdperk begonnen omdat ik van voetbal hou. Er waren toen nog weinig sites die dit deden", vertelt hij.

Momenteel doen zo'n 75.000 mensen mee tijdens het EK. "Je doet in principe mee voor de hele ranglijst, maar kunt ook je eigen poule aanmaken." De gekte is volgens hem zo'n twee weken geleden begonnen. "Sindsdien is het superdruk op de site. De bezoekersaantallen gingen als een speer omhoog. De site wordt daar soms wel traag van, dat moeten we dan snel oplossen."