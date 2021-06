Twitter heeft Willem Engel opgedragen om zijn tweet over Christian Eriksen te verwijderen. Daarin stelde hij dat de Deense voetballer een hartstilstand kreeg omdat hij gevaccineerd was tegen het coronavirus. Ook het account van de Viruswaarheid-voorman werd tijdelijk geschorst.

Eriksen zakte zaterdag in elkaar tijdens de EK-wedstrijd van zijn land en werd op het veld gereanimeerd. Engel suggereerde dat dit te maken had met vaccinaties en riep op met de prikken te stoppen.

Twitter laat dinsdag in een verklaring weten dat het niet is toegestaan om onjuiste berichten over vaccinaties te plaatsen. Het gaat volgens het platform om "ontkrachte beweringen over de nadelige gevolgen van vaccinaties" en om "onjuiste beweringen die de indruk wekken dat vaccins worden gebruikt om bewust schade te berokkenen".

Als Engel vaker in de fout gaat, zou dat ertoe kunnen leiden dat zijn account definitief wordt geblokkeerd. Het is niet bekend hoelang de schorsing nu duurt, maar Engel heeft sindsdien nog geen nieuwe tweets geplaatst. Zijn oude tweets zijn wel zichtbaar.

De werkgever van Eriksen, de Italiaanse voetbalclub Internazionale, liet overigens weten dat de Deen niet is gevaccineerd tegen COVID-19. Eriksen zelf meldde inmiddels op Instagram dat het naar omstandigheden goed met hem gaat.