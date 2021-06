Meubelwinkel IKEA moet van een Franse rechtbank meer dan een miljoen euro aan schadevergoedingen en boetes betalen. Op dinsdag is IKEA veroordeeld voor het bespioneren van Franse vakbondsvertegenwoordigers, werknemers en enkele ontevreden klanten. Het bedrijf heeft nog niet besloten om in hoger beroep te gaan.

Het panel van rechters van de rechtbank in Versailles oordeelde dat de Franse tak van IKEA tussen 2009 en 2012 spionage gebruikte om kritische werknemers in de gaten te houden en ontevreden klanten te profileren.

Vakbonden beschuldigden IKEA Frankrijk van het onrechtmatig verzamelen van persoonlijke gegevens en het vrijgeven van persoonlijke informatie. De gegevens kwamen onder andere uit illegaal verkregen politiedossiers.

De vakbonden beweerden dat IKEA Frankrijk betaalde om toegang te krijgen tot politiedossiers die informatie bevatten over personen die het doelwit waren, met name vakbondsactivisten en klanten die een geschil hadden met IKEA.

Twee oud-directeuren IKEA krijgen voorwaardelijke celstraf

In één situatie werd IKEA Frankrijk beschuldigd van het gebruik van ongeoorloofde informatie om te proberen een werknemer te pakken te krijgen die een werkloosheidsuitkering had aangevraagd, maar in een Porsche reed.

In een ander geval heeft de Franse tak naar verluidt het strafblad van een werknemer onderzocht, om te bepalen hoe de werknemer in staat was om met een laag inkomen een BMW te bezitten.

Twee voormalige directeuren van Franse tak van IKEA werden veroordeeld en beboet voor de regeling en kregen voorwaardelijke gevangenisstraffen. Van de andere dertien beklaagden in de rechtszaak werden sommigen vrijgesproken en kregen anderen voorwaardelijke straffen.

De Franse dochteronderneming van IKEA heeft meer dan tienduizend mensen in dienst in 34 winkels, een e-commercesite en een klantenondersteuningscentrum

Voormalig directeur van IKEA-Frankrijk, Jean-Louis Baillot die ontkende een spionageoperatie te hebben opgezet, kreeg een boete van 50.000 euro en een voorwaardelijke straf van twee jaar.

Een andere oud-topman van IKEA Frankrijk werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.