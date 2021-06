Een Amerikaanse vrouw die een vertrouwelijk inlichtingenrapport doorspeelde aan een online medium, heeft de gevangenis verlaten. Ze kreeg in 2018 een celstraf van vijf jaar en drie maanden opgelegd, maar mag nu de rest van haar straf thuis uitzitten.

De 29-jarige Reality Winner werd in juni 2017 opgepakt. Ze werkte destijds net een paar maanden als vertaler bij de inlichtingendienst NSA. Daar had ze toegang tot geheime informatie, waaronder een rapport over pogingen van de Russen om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. Deze informatie speelde ze door aan een Amerikaanse website The Intercept.

Winner bekende meteen het rapport te hebben gelekt. Ze zou het stuk op kantoor hebben gekopieerd en vervolgens op de post hebben gedaan naar het medium. Ze zei tegen FBI-agenten dat ze dat had gedaan omdat ze ontevreden was over haar werk en haar collega's.

Winners advocaat is blij dat haar cliënt de rest van haar straf thuis mag uitzitten. Ze heeft altijd gezegd dat de vrouw te zwaar is gestraft. De celstraf die Winner kreeg, is de langste federale gevangenisstraf in de Verenigde Staten die iemand ooit heeft gekregen voor het lekken van geheime overheidsinformatie naar de pers.

De vrouw zou haar straf eind november volledig hebben uitgezeten.