Talrijke instanties, waaronder bedrijven en lokale overheden, kampen dinsdagochtend met een landelijke telefoonstoring. In de nacht van maandag op dinsdag was ook het politienummer 0900-88 44 tijdelijk uit de lucht. Een storing bij T-Mobile is waarschijnlijk de oorzaak van de problemen.

Volgens een woordvoerder van de telecomprovider zorgt de storing ervoor dat inkomende en uitgaande gesprekken soms niet mogelijk zijn. Wat daarvan de oorzaak is en hoe groot de impact precies is, zoekt T-Mobile nog uit.

De woordvoerder wijst erop dat de problemen met bellen mogelijk niet alleen worden veroorzaakt door de storing bij zijn bedrijf, maar dat er ook andere storingen kunnen zijn die meespelen.

Onder meer het provinciehuis van Drenthe, gemeenten zoals Zwolle en Veenendaal en het Zeeuwse Adrz-ziekenhuis zijn niet of slecht bereikbaar door de problemen. Eerder werd al duidelijk dat organisatie zoals de ANWB, rechtbanken en het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) telefonisch niet bereikbaar waren.

De ANWB meldde dinsdagochtend dat de Wegenwacht onbereikbaar was. Gestrande automobilisten werd gevraagd hun pechmelding via de app of via de website te doen. Enige tijd later meldde de organisatie dat de storing voorbij was.

Storing bij telefoonnummer voor niet-spoedeisende zaken

In delen van het land had de politie in de nacht van maandag op dinsdag enige tijd te kampen met een technische storing bij het telefoonnummer voor niet-spoedeisende zaken, 0900-8844. Het nummer was hierdoor tijdelijk niet bereikbaar. Rond 6.20 uur waren de problemen voorbij.

Het alarmnummer 112 was wel bereikbaar. Voor zaken die geen spoed hadden, konden mensen contact leggen via sociale media of via een meldingsformulier op de website van de politie.