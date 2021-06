De privacytoezichthouder van België mag optreden tegen Facebook voor het in zijn ogen "buitensporig" volgen van Belgische internetgebruikers. Facebook probeerde onder handhaving uit te komen door te zeggen dat alleen de Ierse toezichthouder het bedrijf mag controleren. Maar het Hof van Justitie van de Europese Unie veegt dat argument dinsdag aan de kant.

De uitspraak van het Hof is belangrijk voor de handhaving van grote techbedrijven onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Europese privacyregels die sinds 2018 van kracht zijn.

De Ierse toezichthouder is primair aangewezen om Facebook te controleren in grensoverschrijdende AVG-kwesties. Dat komt doordat het Europese hoofdkantoor van Facebook in Ierland staat.

Maar dat betekent niet dat alleen de Ierse toezichthouder internationale zaken op zich mag nemen, oordeelt het Hof dinsdag.

Facebook volgt internetters volgens België buitensporig

De uitspraak is onderdeel van een zaak die de Belgische toezichthouder in 2015 tegen Facebook aanspande.

Volgens de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) volgt het bedrijf op onrechtmatige en buitensporige wijze het surfgedrag van Belgische internetgebruikers, ook als zij geen Facebook-account hebben. De toezichthouder wil dat Facebook daarmee stopt.

Nu het Hof zegt dat de GBA tegen Facebook mag optreden, kan de toezichthouder verder met de zaak, die binnen de hele Europese Unie gevolgen kan hebben. NU.nl heeft Facebook en de GBA om een reactie gevraagd.

Onvrede over handhaving door Ierse toezichthouder

Niet alleen Facebook, maar ook veel andere techgiganten houden kantoor in Ierland. De privacyonderzoeken stapelen zich daar op, terwijl beslissingen uitblijven.

In het Europees Parlement heerst onvrede over het gebrek aan toezicht door de Ierse privacyautoriteit. De volksvertegenwoordigers riepen de Europese Commissie in mei op om Ierland te dwingen zijn handhaving te verbeteren.

De uitspraak van het Hof maakt voor privacytoezichthouders uit alle landen van de EU de weg vrij om op te treden tegen techgiganten, ook al staat het hoofdkantoor van het bedrijf niet in hetzelfde land.

