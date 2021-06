De makers van Pokémon GO en Harry Potter: Wizards Unite werken aan een nieuwe mobiele game. Het spel is gebaseerd op de franchise van Transformers, een stel buitenaardse robots, meldt Niantic.

Het spel krijgt de naam Transformers: Heavy Metal en moet binnenkort al in een aantal landen beschikbaar zijn. Welke landen dat zijn, is nog niet bekendgemaakt. Uiteindelijk moet de game later dit jaar overal beschikbaar worden.

Volgens Niantic ontmoet je in Transformers: Heavy Metal bekende Transformer-robots via augmented reality. De game werkt vermoedelijk ongeveer hetzelfde als Pokémon GO en Harry Potter: Wizards Unite. Daarin moeten spelers naar buiten om de game te kunnen spelen.