Je volgt het EK voetbal op je tablet of telefoon, het Nederlands elftal speelt en er heeft nog niemand gescoord. Dan hoor je gejuich bij de buren, maar op je schermpje gebeurt er weinig. Twee minuten later maakt Oranje zijn eerste doelpunt van de wedstrijd. Bijzonder vervelend, want nu is de spanning van de wedstrijd weg. Wat veroorzaakt die vertraging en waarom heeft niet iedereen er last van?

Het is vervelend, maar er valt weinig aan de vertraging te doen, zegt Eric van Ballegoie, redacteur bij Tweakers. "Het signaal van de wedstrijd komt vanuit het mediapark. Het gaat eerst naar een distributieplatform van een provider en wordt dan door verschillende resoluties gehaald."

De uitzending komt in delen aan bij de kijkers. Dit voorkomt dat het beeld hapert, maar zorgt altijd voor een beetje vertraging, meestal rond de tien seconden. Dit is ook het geval bij livestreams van de NPO Start-app, zegt een woordvoerder van de NPO.

"Er is altijd al sprake geweest van een kleine vertraging op het tv-signaal via de app in vergelijking met doorgifte via de kabelaansluiting. Dat heeft met technische beperkingen te maken. Langere vertragingen liggen vaak buiten onze invloedsfeer, zoals technische problemen bij de ontvanger zelf. We onderzoeken wel altijd of dit echt het geval is."

Volgens de woordvoerder kunnen gebruikers die zeer lange vertragingen ervaren, zoals twee minuten of langer, contact opnemen met de publieksservice van de NPO.

Kabel-tv is sneller

Kijkers zijn dus overgeleverd aan de grillen van hun provider en de kwaliteit van hun wifi. "Providers zouden aan de vertraging kunnen sleutelen, maar als je wifi niet optimaal werkt, dan kan de boel gaan haperen. Dat is in de meeste gevallen veel irritanter. De technologie die dit volledig kan verhelpen is er nog niet", aldus Van Ballegoie.

Wat dat betreft heeft digitale kabel een voorsprong op wifi. "Daar is ook een beetje vertraging, maar door de directe verbinding met het signaal lang niet zoveel als bij wifi. Tijdens de wedstrijd tussen Nederland en Oekraïne liep ik ietsje achter op mijn buren, die via de kabel keken", zegt van Ballegoie.

Wat je als kijker wel kan doen, is meerdere streamingapps installeren, zodat je kan overschakelen op de dienst die sneller is. Verder ben je afhankelijk van je technische uitrusting.