Dagblad van het Noorden (DVHN) en de Leeuwarder Courant (LC) gaan komend seizoen een robot inzetten om verslag te doen van amateurvoetbalwedstrijden.

In Noord-Nederland worden in een gemiddeld seizoen 60.000 voetbalwedstrijden gespeeld, berekenden de kranten. De tekstrobot zet de uitslagen, rangen en standen van al deze wedstrijden automatisch om in een artikel. Ook kunnen coaches zich aanmelden en direct na de wedstrijd een evaluatie sturen via hun mobiele telefoon.

Ard Boer is productmanager Sport van NDC mediagroep, waar Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant deel van uitmaken. Hij is enthousiast over deze vorm van robotjournalistiek.

"Sport is een belangrijke pijler in onze nieuwsvoorziening. Wij zien hartstochtelijk uit naar een herstart van het amateurvoetbal waar corona geen roet meer in het eten kan gooien. Dit ondersteunen we graag door te laten zien dat wij álle amateurwedstrijden het podium gaan geven dat ze verdienen", zegt Boer.