Google heeft maandag zijn Workspace-apps beschikbaar gemaakt voor alle accounts. Dit betekent dat iedere gebruiker de apps gratis kan gebruiken en geen werkaccount nodig heeft, schrijft onder andere de website Engadget.

Om toegang tot Workspace te krijgen, moet de gebruiker Google Chat activeren. De gebruiker kan de functie aanzetten in de instellingen van Gmail of door in te loggen in Google Chat.

Workspace biedt functies zoals slimme suggesties in e-mails of documenten en de mogelijkheid om andere gebruikers te vermelden om ze aan taken toe te voegen. Google Documenten, Spreadsheets of Presentaties kunnen via Workspace ook rechtstreeks in videogesprekken gepresenteerd worden.

Ook zijn er enkele beveiligingsfuncties toegevoegd in Workspace. Zo zijn er labels voor vertrouwelijke bestanden in Drive.

Hiermee kunnen beheerders "vertrouwelijke bestanden aanmerken en controlemiddelen instellen op basis van hoe gevoelig de informatie is". Google meldt tevens de bescherming tegen phishing en malware in Workspace te verbeteren.