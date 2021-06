De Russische president Vladimir Poetin is bereid cybercriminelen over te dragen aan de Verenigde Staten, meldt persbureau Reuters. Een voorwaarde is wel dat Washington dan omgekeerd hetzelfde doet.

Volgens Poetin willen Rusland en de VS mogelijk een akkoord sluiten over de uitlevering van cybercriminelen. Eerder meldde het Witte Huis al dat de twee leiders deze week in gesprek zouden gaan om te praten over hackers die zich specialiseren in online afpersing van internationale bedrijven.

"Als we ermee instemmen om criminelen uit te leveren, dan zal Rusland dat natuurlijk doen. Maar aan de andere kant verwachten we dan ook dat wanneer de VS met dit plan instemt, het land zich daar ook aan houdt", zei Poetin voorafgaand aan het gesprek met de Amerikaanse president Joe Biden tijdens een interview op staatstelevisie.

Volgens de Russische president heeft het uitleveren van cybercriminelen prioriteit. "Cyberbeveiliging is belangrijk. Wanneer systemen worden uitgeschakeld, kan dat zeer grote gevolgen hebben."

De eerste ontmoeting tussen Biden en Poetin is woensdag in het Zwitserse Genève. Een ander onderwerp dat ze gaan bespreken, is de slechte relatie tussen beide landen.