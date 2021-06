Motorola heeft de Motorola defy op donderdag aangekondigd. De telefoon is in samenwerking met Bullitt, een fabrikant die zich specialiseert in rugged phones, ontwikkeld. De Motorola defy krijgt een adviesprijs van 329 euro.

De telefoon is voorzien van een dubbele behuizing en kan volgens de makers een val van maximaal 1,80 meter weerstaan. Het apparaat kan 35 minuten onder water blijven op maximaal 1,50 meter diepte. Daarnaast kan het extreme temperaturen en trillingen weerstaan. Ook is de smartphone stof- en zandbestendig.

De Motorola defy heeft een afmeting van 169.9 x 78.2 x 10.9 mm. Het apparaat weegt 232 gram. Aan de binnenkant zit een 5.000 mAH-batterij, die tot twee dagen meegaat. De camera aan de voorkant is een 8 megapixel-camera en de camera aan de achterkant is een van 48 megapixel.

Ook heeft de Motorola defy een Snapdragon 662-processor, die 5G ondersteund, en een werkgeheugen van 4 GB. Het heeft Android 10 als besturingssysteem, met een upgrade naar Android 11.