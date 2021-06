De nieuwe game in de populaire Halo-serie verschijnt rond de feestdagen, heeft Microsoft zondag bekendgemaakt tijdens zijn E3-presentatie.

Aanvankelijk zou Halo Infinite afgelopen november bij de release van de Xbox Series X en S uitkomen. Maar in augustus werd aangekondigd dat het spel later zou verschijnen vanwege problemen in de ontwikkeling als gevolg van de pandemie.

Microsoft meldde toen nog dat de game ergens in het najaar zou verschijnen. Inmiddels is bekend dat het spel rond de feestdagen op de markt komt.

Tijdens de presentatie werd ook gelijk een trailer van de multiplayermodus van het schietspel getoond. Deze versie is gratis, voor de singleplayermodus moeten gebruikers betalen.