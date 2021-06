Het ticket voor de eerste toeristische ruimtevlucht van Blue Origin is zaterdag voor 28 miljoen dollar (zo'n 23 miljoen euro) geveild. Dat schrijft CNN op basis van informatie van bieders die bij de veiling waren. Het is niet bekend wie de koper is.

Volgens Blue Origin waren er in totaal 7.600 bieders uit 159 landen aanwezig.

De koper vergezelt Amazon-topman Jeff Bezos en zijn broer Mark tijdens de vlucht op 20 juli. De reis vindt twee weken na het vertrek van Bezos als directeur van Amazon plaats.

De reizigers stappen in een capsule met plaats voor zes personen. Die wordt boven op de 18 meter lange New Shepard-raket zo'n 100 kilometer boven de aarde gebracht. Daar ervaren de toeristen enkele minuten hoe het is om gewichtloos te zijn, waarna ze terugkeren naar de aarde en met behulp van parachutes landen. De vlucht duurt in totaal elf minuten.