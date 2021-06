Gameontwikkelaar Ubisoft heeft zaterdag tijdens zijn E3-presentatie Avatar: Frontiers of Pandora onthuld. Het spel is gebaseerd op de film Avatar van James Cameron uit 2009. Frontiers of Pandora is afkomstig van dezelfde makers als de The Division-spellen.

Er is nog geen exacte releasedatum bekend. Wel heeft Ubisoft gezegd dat het spel in 2022 uitkomt voor de PlayStation 5, Xbox Series X en S, pc, Google Stadia en Amazon Luna. De ontwikkelaar kondigde het spel al in 2017 aan, maar toen was het nog niet zeker wanneer het zou worden uitgebracht.

Avatar: Frontiers of Pandora wordt een openwereldspel. Dat houdt in dat het spel geen lineaire levels heeft, maar een wereld die de speler zelf en op eigen tempo kan ontdekken. Ubisoft staat bekend om zijn openwereldspellen, zoals de Assassin's Creed-spellen, de Far Cry-serie en de The Division-spellen.

Het spel speelt zich af op een ander deel van de planeet Pandora dan te zien is in de film. Verder is er nog weinig bekend over de gameplay en het verhaal.

Ubisoft maakte al eerder een spel dat gebaseerd is op Avatar. James Cameron's Avatar: The Game kwam in hetzelfde jaar uit als de film. Het spel verscheen voor de PlayStation 3, Xbox 360, Sony PSP, Nintendo Wii, Nintendo DS en Windows.