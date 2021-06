Het jaar 2021 is een boeiend jaar voor de ruimtevaart. Zo zullen de eerste ruimtetoeristen binnenkort in een capsule stappen om een paar minuten gewichtloosheid te ervaren en gaan er raketten naar de maan. Maar er gebeurt meer. In dit artikel lichten we enkele lanceringen uit.

BRIK II

Nog deze maand moet een kleine satelliet van de Koninklijke Luchtmacht naar de ruimte worden gebracht, hoewel een specifieke datum nog niet bekend is. De BRIK II is niet groter dan een pak melk. Hij zal door de luchtmacht worden gebruikt voor inlichtingen, onder meer op het gebied van navigatie en communicatie.

De satelliet gaat mee met een raket van Virgin Orbit, die vanaf een vliegend vliegtuig wordt gelanceerd.

Jeff Bezos gaat naar de ruimte

Op 20 juli gaat Amazon-baas Jeff Bezos naar de ruimte met de eerste toeristische vlucht van zijn ruimtebedrijf Blue Origin. In de capsule is nog ruimte voor vijf andere mensen, die met een raket naar zo'n 100 kilometer hoogte wordt gebracht. Naast Bezos gaan in elk geval zijn broer en de winnaar van een ticketveiling mee. Na enkele minuten gewichtloosheid voor de passagiers zal de capsule weer terugkeren naar de aarde om met behulp van parachutes te landen.

Tom Cruise maakt een film in ISS

Bezos is niet de enige beroemdheid die dit jaar naar de ruimte gaat. Acteur Tom Cruise werkt met NASA en SpaceX om een film te maken in het International Space Station (ISS). Ook regisseur Doug Liman gaat mee. In 2021 moeten de mannen meereizen met een toeristenmissie naar het ISS. Vervolgens blijven ze acht dagen aan boord van het ruimtestation.

Overigens stuurt Rusland ook een actrice en regisseur naar het ISS voor een film in de ruimte. Het gaat om actrice Yulia Peresild en regisseur Klim Shipenko. Zij moeten ergens in het najaar, mogelijk eerder dan de Amerikanen, naar het ISS afreizen. Wel moeten de beroemdheden eerst maandenlang een astronautentraining ondergaan.

Tom Cruise moet dit jaar nog een film gaan maken in de ruimte. Tom Cruise moet dit jaar nog een film gaan maken in de ruimte. Foto: BrunoPress

Artemis I

NASA is van plan om in november de eerste vlucht van het Artemis-programma te lanceren. Daarmee moeten in 2024 weer astronauten naar de maan worden gebracht. Artemis is de opvolger van het Apollo-programma uit de jaren zestig en zeventig.

Artemis I is de eerste missie. Hiermee zal een onbemande Orion-capsule in een baan rond de maan worden gebracht. Dat gebeurt met het Space Launch System (SLS), de grootste en krachtigste raket van NASA tot nu toe, die daarmee ook zijn lanceringsdebuut beleeft. De vlucht duurt drie ruim drie weken en zal voornamelijk de veiligheid van de vlucht testen.

Ook Rusland gaat terug naar de maan. In oktober stuurt het land na 45 jaar afwezigheid weer een lander naar de maan. De Luna 24-missie vond in 1976 plaats.

James Webb-telescoop eindelijk gelanceerd

De lancering van de James Webb-telescoop moet op 31 oktober eindelijk plaatsvinden. Het plan was ooit om de telescoop in 2011 te lanceren, maar het project liep vertraging op.

De James Webb-telescoop volgt de Hubble-telescoop op, die in dertig jaar belangrijke en iconische foto's van het heelal heeft gemaakt en nog steeds in een baan rond de aarde zweeft. De nieuwe telescoop kan veel verder kijken dan Hubble, waarmee andere sterrenstelsels bestudeerd kunnen worden.