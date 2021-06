Een datalek bij een leverancier van Volkswagen heeft gezorgd dat gegevens van 3,3 miljoen klanten op straat kwamen te liggen, schrijft CNN. Het gaat om klanten in de Verenigde Staten en Canada.

Volkswagen zegt dat een leverancier klantgegevens die tussen 2014 en 2019 verzameld werden, twee jaar lang onbeveiligd op het internet heeft bewaard. Dat gebeurde in de periode van augustus 2019 tot mei 2021. Het gaat voornamelijk om informatie die voor verkopen en marketing werd gebruikt en bevat onder meer namen, adressen en telefoonnummers.

Bij ruim 90.000 mensen in de VS zijn gevoeligere data inzichtelijk geweest, zoals kentekenbewijzen, geboortedata en burgerservicenummers.

Uit de berichtgeving van Volkswagen blijkt niet of de data daadwerkelijk zijn buitgemaakt door derden. "We betreuren elk ongemak dat dit mogelijk heeft veroorzaakt voor onze klanten", zegt het automerk in een verklaring. "Zoals altijd raden we mensen aan alert te blijven op verdachte e-mails waarin hen wordt gevraagd informatie te geven over henzelf of hun voertuig."