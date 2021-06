Google heeft besloten om URL's in de Chrome-browser niet verder te versimpelen. Het bedrijf wilde alleen het hoofddomein laten zien en alles na .nl of .com onzichtbaar maken voor de gebruiker. Google testte de optie sinds augustus om te zien of mensen hiermee gemakkelijker namaakwebsites zouden herkennen.

Als mensen bijvoorbeeld naar een specifieke pagina op NU.nl zouden gaan, zou alleen NU.nl in de adresbalk verschijnen. Alles wat daarna komt, zou pas verschijnen als er op de adresbalk werd geklikt. Bij het wisselen van pagina zou ook alleen het hoofddomein blijven staan.

Google wilde testen of mensen hiermee minder vaak in phishingwebsites zouden trappen. Hiermee worden slachtoffers door criminelen bijvoorbeeld naar een neppagina van een bank gestuurd. Als mensen daar vervolgens proberen in te loggen, worden hun inloggegevens gestolen.

"Verwijder experiment met versimpelde domeinen", schrijft Google in een bericht. "Dit experiment heeft niet aangetoond voor een betere beveiliging te zorgen, dus we gaan er niet mee door."

Het bedrijf maakte verder niet meer details bekend over de test. Google wil de adresbalk van Chrome al langer versimpelen. Zo wordt ook het gedeelte 'https://www' al geruime tijd niet meer weergegeven in de balk, behalve als de gebruiker erop klikt.