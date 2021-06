Hackers hebben ingebroken in computersystemen van McDonald's, bevestigt de fastfoodketen tegenover The Wall Street Journal. Daarbij hebben ze gegevens gestolen van klanten en werknemers in de Verenigde Staten, Zuid-Korea en Taiwan.

In verschillende landen zijn data gelekt. In de Verenigde Staten is informatie van McDonald's-werknemers en -restaurants in handen gekomen van hackers. Het gaat volgens het bedrijf niet om gevoelige of persoonlijke informatie. Het is niet duidelijk om wat voor gegevens het dan wel gaat.

In Zuid-Korea en Taiwan zijn klantgegevens buitgemaakt. Het gaat daarbij om onder meer telefoonnummers en adressen van klanten. In Taiwan hebben hackers ook informatie van werknemers gestolen, waaronder namen en contactgegevens.

McDonald's wilde niet zeggen hoeveel mensen precies slachtoffer van het lek zijn geworden. De klanten en werknemers om wie het gaat worden op de hoogte gesteld van de digitale inbraak.

Daarnaast heeft McDonald's de toezichthouders in Azië geïnformeerd. Ook laat het bedrijf weten vrijdag twee externe consultants te hebben ingehuurd om ongeoorloofde activiteit op een intern beveiligingssysteem te onderzoeken. Aanleiding daarvoor was een specifiek incident waarbij de ongeoorloofde toegang binnen een week was opgelost.

Uit onderzoek naar de hack bleek dat ook gegevens van werknemers in Zuid-Afrika en Rusland ontvreemd zouden zijn. McDonald's laat in een verklaring weten dat het bedrijf stappen zet om de beveiliging te verbeteren.

De laatste tijd worden vaker grotere bedrijven getroffen door soortgelijke computerinbraken. Zo werd het grootste oliepijplijnbedrijf van de Verenigde Staten onlangs nog getroffen door een hack.