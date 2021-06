De online marktplaats Slilpp is offline gehaald door de Amerikaanse autoriteiten, schrijft het Amerikaanse ministerie van Justitie. Op de marktplaats werden ruim 80 miljoen gestolen gegevens verkocht. Ook Nederland, Duitsland en Roemenië waren bij de operatie betrokken.

Op Slilpp werden onder meer gestolen gebruikersnamen, wachtwoorden en bankgegevens van mensen aangeboden. Op de marktplaats konden deze gegevens aangeboden en verkocht worden. De autoriteiten hebben "ruim een dozijn" personen aangehouden of aangeklaagd voor betrokkenheid bij Slilpp.

Een woordvoerder van de Nederlandse politie laat weten dat door het Team High Tech Crime in Nederland opvolging aan het FBI-onderzoek is gegeven. In twee datacentrums zijn servers in beslag genomen. Meer details zijn vanwege het lopende onderzoek niet duidelijk.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft Slilpp wereldwijd voor "honderden miljoenen dollars" aan schade aangericht bij slachtoffers. "We blijven samenwerken met autoriteiten van over de hele wereld om criminele marktplaatsen op te sporen en offline te halen."