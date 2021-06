De politie in Rotterdam heeft de afgelopen week 38 mensen opgepakt die ervan worden verdacht betrokken te zijn bij WhatsApp-fraude, meldt de politie vrijdag. Nog eens 34 personen staan gesignaleerd. Zij moeten nog worden aangehouden.

Volgens de politie gaat het om zogenoemde geldezels. Dat zijn mensen die vaak tegen een minimale vergoeding hun bankrekeningnummer en pincode afstaan aan criminelen. Die storten hun criminele geld op zo'n rekening en blijven zo zelf onzichtbaar. Een geldezel maakt zich schuldig aan witwassen en wordt daarvoor vervolgd.

Het gaat om zogenoemde vriend-in-noodfraude. In zo'n geval ontvangt iemand een appje dat een vriend of familielid in nood zit en dringend geld nodig heeft. Het geld komt terecht op de rekening van een geldezel. Het onderzoek in Rotterdam betreft 133 zaken, waarmee ruim 300.000 euro is gestolen.

De 38 opgepakte verdachten zijn in de leeftijd van 18 tot 69 jaar. Ze komen uit negen verschillende provincies. Eerder deze week meldde de politie in Brabant al 47 geldezels te hebben opgepakt.