Een voortvluchtige cybercrimineel is woensdag aangehouden in Amsterdam, meldt de politie vrijdag. De dertigjarige vrouw uit Enschede kreeg in 2019 een gevangenisstraf opgelegd van vijf jaar, maar sloeg op de vlucht.

De politie is nog op zoek naar een 26-jarige mannelijke medeverdachte uit Amsterdam. De twee verdachten zouden leiding hebben gegeven aan een criminele organisatie die zich bezighield met phising en computervredebreuk.

Met behulp van e-mails lokte het duo slachtoffers naar valse websites van banken om daar hun inloggegevens te achterhalen. Vervolgens werden de rekeningen van de gedupeerden geplunderd. Dat zou hen in totaal zo'n 1,6 miljoen euro hebben opgeleverd.

De hoofdverdachten stonden in het voorjaar van 2019 terecht in de rechtbank in Breda. Ze werden veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar vanwege hun leidende rol in een criminele organisatie. Ook moesten ze de slachtoffers bijna 125.000 euro terugbetalen.

De twee waren niet bij de uitspraak aanwezig en sloegen na hun veroordeling op de vlucht. De vrouw werd eerder al aangehouden in Spanje, maar wist te ontkomen aan een overlevering aan Nederland. Beide verdachten gaan in hoger beroep tegen de uitspraak.