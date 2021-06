Data die eerder dit jaar zijn gestolen bij een hack op de Poolse game-uitgever en -ontwikkelaar CD PROJEKT, liggen op straat. Het gaat waarschijnlijk om gegevens van medewerkers en gamedata, bevestigt het bedrijf op Twitter.

CD PROJEKT, onder meer bekend van de games The Witcher en Cyberpunk 2077, werd in februari gehackt. Het bedrijf werd slachtoffer van zogenoemde gijzelsoftware waarbij bestanden ontoegankelijk worden en de hacker losgeld eist om ze weer vrij te geven.

"We hebben redenen om te geloven dat buitgemaakte data rondgaan op het internet", schrijft de uitgever in een verklaring. Hoewel volgens het bedrijf niet met zekerheid vast te stellen is om wat voor gegevens het precies gaat, zijn er vermoedens dat het gaat om gamedata en informatie over medewerkers. De vooralsnog onbekende dader had eerder in een gijzelbrief al gezegd die gegevens te hebben gestolen.

Het bedrijf kan niet bevestigen of de data die rondgaan juist zijn, of dat hier mogelijk aan is gesleuteld. Het onderzoek naar de hack loopt nog steeds.