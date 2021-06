De National Music Publishers' Association (NMPA), een organisatie die opkomt voor muziekbedrijven in de Verenigde Staten, sleept Roblox voor de rechter. Het gameplatform zou kinderen aansporen muziek van bekende artiesten te uploaden, meldt CBS News.

Roblox biedt gebruikers in-game mogelijkheden om handmatig audiobestanden te uploaden. Volgens de NMPA wordt deze functie gebruikt om liedjes te uploaden en is dat muziekpiraterij. De organisatie beschuldigt het gameplatform ervan "kinderen te leren dat piraterij van muziek volkomen acceptabel is".

Het gaat onder andere om muziek van Imagine Dragons, Ed Sheeran en Ariana Grande. Roblox zou geen licentie hebben en dus geen geld voor de muziek betalen. De NMPA wil daarom een schadevergoeding zien van 200 miljoen dollar (ruim 164 miljoen euro).

"Dat Roblox een plek is geworden voor het delen van muziek zonder licentie, is geen toeval. Het platform moedigt zijn gebruikers actief aan om populaire muziek te uploaden om games op het platform aantrekkelijker te maken voor een jong publiek. Dat terwijl Roblox weet dat het hiervoor geen toestemming heeft", zegt de NMPA.

Roblox kan zich niet vinden in de conclusie van de NMPA. "We tolereren het schenden van copyright niet", schrijft het bedrijf in een statement. Het platform zegt verrast te zijn door de rechtszaak, omdat het gebruikmaakt van filters om muziekpiraterij tegen te houden.