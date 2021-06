Het Chinese bedrijf Unitree Robotics brengt een robothond op de markt die zijn eigenaar volgt en kleine boodschappen kan dragen. De goedkoopste versie van de Unitree Go1-robothond kost minimaal 2.700 dollar (zo'n 2.220 euro).

De robot loopt op vier poten en is aan de voorkant voorzien van allerlei camera's en sensoren, waarmee hij de wereld om zich heen in kaart brengt. Zo weet hij waar hij heen loopt en kan hij obstakels ontwijken. Go1 wandelt zelfstandig en blijft volgens de maker altijd bij zijn eigenaar.

In een demonstratievideo worden verschillende scenario's getoond waarin de robothond van pas komt. Zo rent hij mee tijdens een hardloopronde, bijvoorbeeld om het tempo aan te geven, maar kan hij ook een flesje water en kleine boodschappen meedragen. Die hoeft de eigenaar dan niet zelf te tillen.

Er zijn drie versies van de Go1. De goedkoopste variant, de Go1 Air, kost 2.700 dollar. Deze heeft minder sensoren, is minder krachtig en heeft een iets lagere topsnelheid dan de andere versies. Zo kan de Go1 Air een snelheid van 9 kilometer per uur bereiken.

De Go1 van 3.500 dollar haalt een snelheid van 12,6 kilometer per uur en de Go1 Edu van 8.500 dollar heeft een topsnelheid van 13,3 kilometer per uur. De Go1 Edu heeft daarnaast onder meer nog een LiDAR-scanner om de omgeving nog nauwkeuriger te registreren en hij werkt met 4G en 5G.

Het is overigens niet bekend hoelang de accu van de robothond meegaat. Vaak gaan deze robots niet erg lang mee zonder opladen. Ter vergelijking: de inmiddels bekende robothond Spot van Boston Dynamics gaat anderhalf uur mee op een volle acculading. Dat apparaat is ook een stuk duurder: 74.500 dollar.