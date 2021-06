Welke activiteitentracker is de beste? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Een activiteitentracker is een bewegingsmeter in de vorm van een armband. Zo kun je bijvoorbeeld je stappen, work-outs, slaap en hartslag bijhouden. Ze zijn meestal minder uitgebreid dan een smartwatch.

De Consumentenbond test activiteitentrackers op onder meer fitnessmogelijkheden, gebruiksgemak en gebruiksduur. Er zijn in totaal twintig verkrijgbare activiteitentrackers getest.

Een activiteitentracker van Fitbit is de Beste uit de Test. Een model van Huawei is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Fitbit Charge 4

De Fitbit Charge 4 blinkt uit in nauwkeurigheid. Of je nu gaat wandelen of hardlopen, hij telt je stappen goed. En ook de afstand die je loopt, houdt hij goed bij.

De hartslagmeter werkt ook goed. Vooral tijdens rust, lichte beweging of fietsen is hij nauwkeurig. Hij is iets minder nauwkeurig bij intensieve inspanning, zoals hardlopen. Maar zelfs dan scoort hij nog steeds een dikke voldoende.

Handig is ook de ingebouwde gps. Je kunt daarmee zien hoe ver en in welk tempo je hebt gelopen of gefietst. Je hoeft daarvoor je telefoon niet mee te nemen tijdens sporten.

Maar als je je telefoon wel bij je hebt, dan zie je op de armband of je gebeld wordt en kun je berichtjes lezen. Je kunt helaas niet vanaf de Fitbit de muziek op je smartphone bedienen.

Een nadeel is dat het zwart-witaanraakscherm buiten last heeft van lichtreflecties. Ook duurt het opladen van de Fitbit langer dan gemiddeld. Volledig opladen duurt zo'n 2,5 uur.

Beste Koop: HUAWEI Band 4 Pro

Dit model van Huawei is een activiteitentracker die veel te bieden heeft. Hij scoort maar iets lager dan de Fitbit en is een stuk goedkoper.

Hij blinkt uit in de vele functies. Zo heeft hij onder meer ingebouwde gps, kun je de aanbevolen hersteltijd na een work-out zien en kun je je slaapkwaliteit analyseren.

En natuurlijk kun je ook je stappen, hartslag en afstand bijhouden. Dat doet de Band 4 Pro nauwkeurig.

Hij is ook eenvoudig in gebruik. Hij heeft geen knoppen en alles werkt via het aanraakscherm. In tegenstelling tot de Fitbit, heeft de HUAWEI Band 4 Pro een kleurenscherm.

Je kunt verbinding maken met je smartphone. Net als bij de Fitbit kun je berichtjes ontvangen en lezen en ook zien of je gebeld wordt. Ook kun je, in tegenstelling tot de Fitbit, de muziek op je smartphone bedienen. Dit laatste werkt alleen met een Android-smartphone.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.