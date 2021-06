Apple introduceert volgende week een betaalde abonnementsdienst voor podcasts, meldt de nieuwssite 9to5Mac. Gebruikers betalen een vast bedrag per maand om extra content te kunnen bekijken of eerder toegang te krijgen tot afleveringen.

De abonnementsdienst wordt toegevoegd aan de app Apple Podcasts. Eigenlijk had de techgigant de abonnementen vorige maand al willen invoeren, maar er was meer tijd nodig voor de ontwikkeling.

De abonnementen moeten vanaf 15 juni beschikbaar zijn en kosten 19,99 dollar (ruim 16 euro) per jaar. Apple belooft ook een update uit te brengen om verschillende problemen van de app op te lossen.

Apple was een van de eerste techbedrijven die een vaste plek voor gratis podcasts bood in zijn muziekapp iTunes. Later heeft de techreus de losse podcastapp uitgebracht.