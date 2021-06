De Amerikaanse president Joe Biden heeft woensdag een decreet getekend dat het downloadverbod op de Chinese apps TikTok en WeChat opheft, meldt persbureau Reuters. Zijn voorganger Donald Trump had dit vorig jaar ingevoerd.

De voormalig president liet destijds weten dat hij de apps wilde verbieden, omdat anders de nationale veiligheid in het geding zou komen. Critici waarschuwen voor mogelijke spionage via de Chinese apps, omdat de Chinese overheid informatie kan opvragen. Er is vooralsnog geen concreet bewijs dat dit is gebeurd.

Heel veel zin had dit verbod overigens niet: het lukte het Witte Huis niet om een verbod op de apps daadwerkelijk in te voeren. Rechtbanken blokkeerden de decreten vanwege bezwaren op het gebied van de vrijheid van meningsuiting.

Biden heeft nu het ministerie van Handel de opdracht gegeven een onderzoek te doen naar de beveiligingszorgen rond TikTok en WeChat. Pas als hiervan de resultaten bekend zijn, wil hij nadenken over eventuele maatregelen.