Vivaldi heeft woensdag een nieuwe versie van zijn webbrowser uitgebracht die een ingebouwde e-mail- en agendafunctie heeft. Ook wordt een nieuwe vertaaldienst geïntroduceerd.

Het bedrijf zegt dat Vivaldi 4.0 een van de grootste updates ooit is. De webbrowser zou een "alternatief voor grote techbedrijven" zijn.

Gebruikers kunnen hun e-mail en agenda voortaan via een ingebouwde functie bekijken. Ze kunnen ervoor kiezen om hun inbox te importeren of een geheel nieuw Vivaldi-mailadres aan te maken.

De browser bevat vanaf woensdag ook een ingebouwde vertaaldienst, genaamd Vivaldi Translate. Het bedrijf werkt hiervoor samen met Lingvanex, dat software aanbiedt voor vertalen.

"Een groeiend aantal mensen is op zoek naar betrouwbare, functionele alternatieven voor software die door techgiganten wordt aangeboden. We werken aan Vivaldi om aan die behoefte te voldoen en introduceren functies die mensen meer controle geven over hun gegevens", aldus het bedrijf.