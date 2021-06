In deze digitale wereld is een sterk wachtwoord je beste vriend. Te vaak lezen we over geplunderde bankrekeningen, gehackte e-mails en identiteitsfraude. Met deze tips maak je in een handomdraai sterke wachtwoorden voor al je accounts.

Het meestgebruikte wachtwoord ter wereld is nog altijd '123456'. Voor hackers is het een eitje om dat te kraken.

Als ze proberen door je wachtwoord heen te breken, gebruiken ze vaak brute kracht. Ze proberen met computerkracht dan bijvoorbeeld de populairste wachtwoorden op jouw account uit of gaan alle letters van het alfabet af tot ze raak schieten.

Dat betekent dat lange wachtwoorden moeilijker te kraken zijn. Er zijn immers meer tekens die goed moeten worden gegokt. Daarom wordt aangeraden wachtwoorden met minimaal twaalf karakters te maken. Ook helpt het om cijfers, hoofdletters en leestekens te gebruiken.

Wachtwoordzin

Hoe verzin je een wachtwoord dat veilig, maar ook goed te onthouden is? Het beste is om een wachtwoordzin te bedenken. Bijvoorbeeld: 'Als Het Zou Kunnen, Zat Ik 365 Dagen Per Jaar In Nieuw-Zeeland'. Om het nog onherkenbaarder te maken, kun je dit vervolgens afkorten naar je nieuwe wachtwoord: Ahzk,zi365dpjiN-Z. Maak vooral een zin waarin je hoofdletters, leestekens en cijfers door elkaar gebruikt.

Overigens gebruiken hackers lang niet altijd brute kracht om je account binnen te komen. Vaak zoeken ze persoonlijke informatie over je op, zoals de naam van je huisdieren of je partner. Gebruik dus niet iets in je wachtwoord dat tot jou persoonlijk te herleiden is.

Meerdere wachtwoorden

Aan één wachtwoord heb je tegenwoordig niet genoeg. Het is niet aan te raden om hetzelfde wachtwoord bij al je verschillende accounts te gebruiken. Als een hacker dan in één van je diensten zit, kan hij of zij gelijk overal bij.

Een goede truc is om het wachtwoord steeds op dezelfde manier aan te passen aan het account, zodat je het makkelijk kunt onthouden op een manier die niet zichtbaar is voor hackers. Neem bijvoorbeeld de eerste drie letters van het accounttype en schuif die een plekje op in het alfabet. De 'Fac' van Facebook wordt dan 'Gbd', van de 'Gma' in Gmail maken we 'Hnb'. Het nieuwe wachtwoord voor je Facebook-account wordt dan GbdAhzk,zi365dpjiN-Z.

Wachtwoordmanager

Als je van al dat gedoe af wilt zijn, is het handig om een wachtwoordmanager te gebruiken. Deze diensten, zoals 1Password of LastPass, slaan al je wachtwoorden op in een digitale kluis. Bovendien raden ze je veilige wachtwoorden aan om te gebruiken, die helemaal willekeurig zijn en daardoor moeilijk te kraken. Deze diensten kosten soms wel geld.

Vergeet ook niet om tweestapsverificatie te gebruiken op je belangrijkste accounts, zoals je e-mail en socialemedia-accounts. Je krijgt dan een sms'je met een code als je wil inloggen of je moet een code uit een authenticatorapp lezen. Zelfs als een hacker dan je wachtwoord weet, kan hij zonder je telefoon nog niet naar binnen. Als een sterk wachtwoord het slot op je digitale deur is, dan is tweestapsverificatie nog een extra hangslot.