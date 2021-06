Via augmented reality probeert Active Arcade sporten een stukje leuker te maken en in in de game Overboard moet je wegkomen met moord.

Active Arcade

Sporten kan altijd leuker. Door er een game van te maken, zou je bijna vergeten dat je voor je gezondheid bezig bent. De app Active Arcade maakt sport speels door augmented reality in te zetten.

Het idee is dat je jouw iPad of iPhone neerzet, waarna de ruimte om je heen op het scherm verandert in een sportzaal. Er zijn verschillende sportactiviteiten te doen. Deze spelletjes zorgen ervoor dat je actief gaat bewegen. Zo moet je zo snel mogelijk met je handen of voeten virtuele objecten aanraken, over obstakels heen springen of heen en weer rennen.

Het grote nadeel van Active Arcade is dat je behoorlijk wat ruimte nodig hebt. Dit speel je niet zomaar in de woonkamer. Je moet de iPad redelijk ver plaatsen om goed in beeld te staan en vervolgens moet je de ruimte hebben om enkele meters naar links en rechts te bewegen. Heb je die ruimte? Dan is dit een toffe manier om aan het bewegen te gaan. En de app is nog gratis ook.

Download Active Arcade voor iOS (gratis)

1 Zo werkt Active Arcade

Philips Hue

De app van Philips Hue heeft een complete make-over gekregen, met een nieuw design en nieuwe functies. Het is nu bijvoorbeeld makkelijker om verschillende kleurenthema's naar je slimme lampen te sturen.

De Routines heten nu Automatiseringen. Hiermee kun je acties instellen die automatisch worden uitgevoerd als de zon op- of ondergaat, of als je thuiskomt of juist weggaat. Automatiseringen houden nu ook rekening met andere mensen in huis, zodat de lampen nog niet uitgaan als jij weggaat, terwijl een huisgenoot nog op de bank zit.

Het is wel opvallend dat de Apple Watch-app en iOS-widgets zijn verdwenen. Op Android zijn de widgets ook minder uitgebreid.

Download Philips Hue voor Android of iOS (gratis)

Overboard

De makers van de succesvolle smartphonegame 80 Days zijn terug met iets nieuws: een game waarin weer alles draait om het verhaal en de keuzes die jij maakt. Deze keer speelt het verhaal zich af op een schip waar een moord wordt gepleegd. De twist is dat je niet moet zoeken wie het gedaan heeft, want dat weet je al: jij bent de dader.

Je hebt acht uur om met de moord weg te komen. Daarvoor moet je slim zijn. Je moet niet alleen keuzes maken in gesprekken, maar ook bepalen wat je doet en waar je heengaat. De game zit vol met interessante personages die elk een eigen geheim met zich meedragen.

Overboard kun je prima één keer spelen om het verhaal mee te maken, maar je kunt er ook voor kiezen om de game meerdere keren te spelen om zo andere keuzes te maken en achter alle geheimen en een nieuw einde te komen. De game is goed geschreven, waardoor een tweede keer spelen absoluut geen straf is.

Download Overboard voor iOS (6,99 euro)

1 Trailer: Overboard