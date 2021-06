Een storing bij de Amerikaanse aanbieder van clouddiensten Fastly zorgde er dinsdag kort voor dat veel internationale sites onbereikbaar waren. De storing werd veroorzaakt door een softwarefout die in werking trad toen een klant zijn instellingen aanpaste, meldt Fastly-topman Nick Rockwell in een blogbericht.

Onder meer nieuwssites als CNN, BBC en The New York Times waren slecht bereikbaar vanwege de storing. Ook sites als Ticketmaster, Twitch, Reddit en de site van de Britse overheid lagen eruit.

"Deze uitval was wijdverspreid en hevig", schrijft Rockwell. "We betreuren de impact die het op klanten heeft gehad en op de mensen die op onze klanten vertrouwen."

De fout kwam voort uit een software-update die op 12 mei is doorgevoerd. Als een klant onder zeer specifieke omstandigheden een bepaalde instelling zou veranderen, zou de fout in werking treden. Dat gebeurde op 8 juni. "Hierop hadden we moeten anticiperen", schrijft Rockwell.

Volgens de topman werd de fout al een minuut nadat de websites begonnen uit te vallen gevonden. Vervolgens duurde het 49 minuten voordat 95 procent van het netwerk weer als vanouds werkte. In totaal veroorzaakte de fout problemen bij 85 procent van het Fastly-netwerk.

Fastly heeft wereldwijd een systeem van servers die ervoor moeten zorgen dat mensen snel pagina's kunnen laden. Omdat veel bedrijven op het netwerk van Fastly vertrouwen, hadden ook veel websites last van de storing.