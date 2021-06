Twintig Duitse politiemannen worden verdacht van het verspreiden van neonazistische propaganda in chatgroepen. Ze zijn geschorst in afwachting van een mogelijk proces.

De twintig politiemannen werken voor het korps in de Duitse deelstaat Hessen. Negentien van hen zijn nog in actieve dienst. Bij zes politiemannen werd woensdag een inval gedaan.

Justitie in Frankfurt begon in april een onderzoek naar een 38-jarige politieagent die kinderporno zou verspreiden. Bij analyse van zijn mobiele telefoons stuitten onderzoekers op chatgroepen van agenten die tussen 2016 en 2019 neonazistische propaganda uitwisselden. Drie van de verdachten zijn leidinggevenden die niet ingrepen terwijl ze daartoe wel verplicht waren.

Vergelijkbare zaken kwamen de afgelopen maanden ook bij de politie in andere Duitse deelstaten en bij het leger aan het licht. Zo wisselden ongeveer dertig agenten in de deelstaat Noordrijn-Westfalen via WhatsApp-berichten foto's van Adolf Hitler en hakenkruizen uit, evenals vlaggen van het Derde Rijk en een montage van een vluchteling in een gaskamer in een concentratiekamp.