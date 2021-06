Met software-update iOS 15 voegt Apple later dit jaar nieuwe functies toe aan je iPhone. We zetten de belangrijkste toevoegingen op een rij.

Media delen tijdens een FaceTime-gesprek

Videobelapp FaceTime krijgt een upgrade, die het mogelijk maakt samen met vrienden dezelfde muziek te beluisteren of een video bij een streamingdienst af te spelen. Dat moet het makkelijker maken online samen iets te doen.

Ook wordt het mogelijk mensen met een Android-telefoon of Windows-computer met FaceTime te bellen. Die platformen krijgen een webapp voor de videodienst.

Met Share Play kun je samen een film op FaceTime bekijken. Met Share Play kun je samen een film op FaceTime bekijken.

Notificatie- en appfilters voor privé en werk

De iPhone heeft al langer een Niet Storen-functie die notificaties dempt, maar in iOS 15 wordt deze optie uitgebreid. Je kunt voortaan kiezen tussen modi voor werk, privé en wanneer je gaat slapen.

Afhankelijk van de gekozen optie worden notificaties van bepaalde apps gedempt. In privémodus krijg je bijvoorbeeld geen berichten meer van zakelijke apps. Ook kun je het iconenscherm van je telefoon aanpassen op basis van de gekozen modus, zodat je zakelijke apps alleen op werkdagen ziet.

Besturingssysteem iOS 15 vat gemiste berichten voortaan slimmer samen. Besturingssysteem iOS 15 vat gemiste berichten voortaan slimmer samen.

Dagelijks overzicht van gemiste berichten

Het notificatiescherm gaat op de schop, waardoor je een eenduidiger overzicht van gemiste berichten te zien krijgt. Die worden gesorteerd op basis van relevantie.

De notificaties zelf worden ook iets anders; er wordt een grotere nadruk op afbeeldingen gelegd.

Tekst uit foto's kopiëren en plakken

Het camerabeeld wordt met iOS 15 gescand voor tekst, zodat je die rechtstreeks kunt kopiëren en plakken in andere apps.

Zo kun je bijvoorbeeld een foto maken van het logo van een restaurant, waarna je de naam plakt in Googles zoekmachine om meer informatie te vinden.

Je kunt tekst met iOS 15 rechtstreeks uit foto's kopiëren. Je kunt tekst met iOS 15 rechtstreeks uit foto's kopiëren.

Nieuw ontwerp Weer-app

De Weer-app krijgt een nieuw ontwerp en toont met iOS 15 meer informatie. Zo is op een kaart de temperatuur te zien, wordt voortaan de luchtkwaliteit vermeld en staan er meer details over neerslag in het weeroverzicht.

De app doet nu deels denken aan Dark Sky, een populaire weerapplicatie die Apple eerder heeft overgenomen.

De Weer-app wordt voorzien van nieuwe kaarten. De Weer-app wordt voorzien van nieuwe kaarten.

3D-kaarten bij navigatie

Wie de Kaarten-app van Apple gebruikt om in de auto te navigeren, kan voortaan kiezen voor een 3D-weergave van de omgeving. Hierin zijn viaducten en bruggen duidelijker te zien, wat het makkelijker moet maken de instructies te doorgronden.

Veegtoetsenbord ondersteunt voortaan Nederlands

Apple biedt al langer een veegtoetsenbord, waarbij je over de letters tekent om snel een woord te maken. De functie is vergelijkbaar met wat apps zoals Swype en SwiftKey aanbieden.

Met iOS 15 ondersteunt Apples variant ook de Nederlandse taal.

Rijbewijs op je iPhone (in de VS)

Met iOS 15 wordt het mogelijk een rijbewijs in de Wallet-app te bewaren, die nu al wordt gebruikt om bankpassen voor Apple Pay op te slaan.

Op het moment lijkt de functie zich enkel tot een aantal Amerikaanse staten te beperken. Het is nog niet bekend of andere landen zoals Nederland later ook ondersteuning krijgen.

Rond september verschijnt iOS 15

Apple brengt grote iOS-updates traditiegetrouw in september of begin oktober uit, wat bij iOS 15 vermoedelijk weer het geval zal zijn. Dan verschijnt ook iPadOS voor iPads, dat grotendeels de functie van hierboven bevat.

De techreus heeft al wel een testversie van de software uitgebracht voor appontwikkelaars. Later komt er een publieke testversie voor geïnteresseerden. Deze proefupdates bevatten doorgaans nog wel veel foutjes.